Burgos y Soria estarán en aviso amarillo este viernes por tormentas con vientos fuertes sin descartar granizo

Avisos meteorológicos vigentes para el 19 de junio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos y Soria estarán este viernes, 19 de junio, en aviso amarillo por la posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de vientos fuertes sin que se descarte granizo.

En concreto, el aviso amarillo --peligro bajo-- estará vigente entre las 14.00 y las 23.00 horas en las dos provincias, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Las zonas en las que se pueden producir estos fenómenos son la Cordillera Cantábrica, el norte de Burgos y Condado de Treviño, la Ibérica y la meseta tanto soriana como burgalesa.