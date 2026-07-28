Burgos, Soria y Valladolid estarán este miércoles en aviso naranja y el resto de CyL en amarillo por altas temperaturas

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, Soria y Valladolid estarán este miércoles, 29 de julio, en aviso naranja y el resto en amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar incluso los 42 grados en el término burgalés de Miranda de Ebro, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso naranja (peligro importante) estará vigente en la provincia de Burgos en el norte, con termómetros que podrían llegar a marcar 40 grados e incluso superar los 42 en Miranda, en Condado de Treviño (39 grados) y la Cantábrica de Burgos (37 grados).

El mismo nivel de peligro se contempla en la Ibérica de Soria, donde se podrían alcanzar 37 grados, y la Meseta en la provincia de Valladolid, donde las máximas podrían situarse en torno a 39 grados.

En el resto de la Comunidad el nivel será amarillo, con el mercurio que puede rozar los 38 grados en el sur de Ávila y Salamanca y la Meseta de Burgos, Segovia, Soria y Zamora.

Los 37 grados ponen en aviso amarillo a El Bierzo (León) y la Meseta de Palencia y Salamanca, mientras que se puede llegar a 36 en el Sistema Central de Ávila, Salamanca, Soria y Segovia, la Ibérica de Burgos y la Meseta de León. También en amarillo por temperaturas de 34 grados estarán la Cordillera Cantábrica de León y Palencia.