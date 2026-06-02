Burgos suma cuatro nuevos puntos limpios móviles para dar servicios a barrios periféricos

La alcaldesa de Burgos en la presentación de los puntos móviles de reciclaje. - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este martes la incorporación de cuatro nuevos puntos limpios móviles destinados a dar servicio a los barrios periféricos de la ciudad.

Ayala ha explicado que la inversión ha alcanzado los 330.000 euros, con implicación de la Junta, que a través de los fondos Next Generation ha puesto a disposición de las entidades locales más de 60 millones de euros.

La alcaldesa ha recordado que en la actualidad existen dos puntos fijos, uno en la avenida de Madrid y el otro en el entorno del Hospital, a los que hay que sumar ahora estos cuatro puntos limpios móviles, que permitirá a los vecinos reciclar hasta 22 tipos de residuos diferentes sin necesidad de desplazarse a las instalaciones fijas tradicionales.

Entre los residuos que se podrán depositar en estas nuevas estructuras se encuentran cápsulas de café, cosméticos caducados, aerosoles y ropa, entre otros.

El sistema consta de unos contenedores modulares y dos vehículos eléctricos que se encargarán de trasladar y descargar los residuos acumulados en los dos puntos limpios fijos, lo que evitará que los ciudadanos se tengan que desplazar hasta dichos puntos fijos.

Cristina Ayala ha apuntado que estos puntos móviles se ubicarán en los barrios de Villafría, La Ventilla, Villalonquéjar, Cortes y Villatoro.

Al tratarse de cuatro módulos para cinco emplazamientos iniciales, se evaluará la evolución y el comportamiento del servicio en cada zona antes de definir una posible rotación, con el objetivo prioritario de evitar que estas instalaciones se conviertan en focos de vertidos incontrolados.

Por otro lado, Cristina Ayala ha recodado que el próximo 10 de junio, la próxima semana, Burgos recibirá la 'Escoba de Platino', la máxima distinción en materia de gestión de residuos y limpieza urbana que se otorga de forma bienal.

Al respecto, la alcaldesa ha destacado la trayectoria de la ciudad en este ámbito, y ha recordado que el primer reconocimiento, la 'Escoba de Plata'- se obtuvo bajo el mandato del exalcalde Valentín Niño, y que no fue hasta 2024 cuando se logró la 'Escoba de Oro'.

El salto al galardón de platino en 2026 responde, según Cristina Ayala, se debe "al buen trabajo que hace el Ayuntamiento en todos los temas relacionados con el reciclaje, pero también con los planes de choque en los distintos barrios y también el plan de grafitis".