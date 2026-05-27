Burgos ultima los preparativos de la fiesta de la Virgen Blanca en el Castillo en su 32 aniversario

BURGOS 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ultima los preparativos para la tradicional romería de Nuestra Señora de la Blanca, que se celebrará este domingo, 31 de mayo, en el entorno del Castillo. La cita, que se mantiene de forma ininterrumpida desde 1994, cumple este año su 32º aniversario consolidada como el "pistoletazo de salida" a las festividades populares de la ciudad.

Como ha explicado el concejal de Festejos, César Barriada, el evento cuenta con un presupuesto de 10.400 euros, una cuantía en la que no se incluyen los costes asociados a la infraestructura sanitaria, seguridad y dispositivos auxiliares.

El programa arrancará a las 11.45 horas con la concentración de los romeros en la iglesia de San Pedro de la Fuente. Desde allí, a las 12.00 horas, partirá la procesión con la imagen de la Virgen hacia el Castillo, acompañada por autoridades, peñas, vecinos y el grupo de danzas de San Pedro de la Fuente.

A las 12.30 horas se oficiará la tradicional misa de campaña en la campa del Castillo, con la participación del grupo de danzas Justo del Río, mientras que a las 14.00 horas será el turno del grupo de danzas de María Ángeles Sáiz.

Uno de los platos fuertes de la jornada será la paella popular, para la que se prevé una asistencia de unas 6.000 personas. Paralelamente, el aparcamiento de la subida al Castillo acogerá la tradicional gira popular, que en esta ocasión contará con la participación de cuatro peñas: San Pedro y San Felices, Comuneros, Los Gamones y Fátima.