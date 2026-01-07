Burgos y Valladolid alcanzaron en 2025 el límite de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno, según Ecologistas

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Burgos y Valladolid alcanzaron en 2025 el nuevo límite legal de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por las calles, según ha informado Ecologistas en Acción.

La organización ha recopilado datos de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, y han comprobado que todas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el NO2.

En concreto, Burgos y Valladolid ocupan el puesto 16 y 17, respectivamente, entre estas ciudadades, pues han anotado una concentración media anual de en torno a 21 microgramos por metro cúbico en el caso de la capital burgalesa, según la estación de medición de Avenida de Cantabria, y 20 en el caso de la capital vallisoletana, de acuerdo a datos de la estación de Arco de Ladrillo.

A nivel nacional, los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire, frente a los 20 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40, que no se supera en España desde 2022.

La lista la completan, con superaciones del límite, las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23), así como Forners en Palma (22), Avenida Al-Nasir en Córdoba (22), Avenida de Soria en Zaragoza (21), las mencionadas en Burgos y Valladolid, y, finalmente, la Piscina Municipal en Santa Cruz de Tenerife (20).

En este contexto, Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la "deficiente" ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los "puntos críticos" de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria, que "ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico", no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por la organización.

De este modo, Ecologistas reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización.

Asimismo, y dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en las áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, considera que la implantada "con dos años y medio de retraso" en Valladolid resulta en la actualidad "inoperante para mejorar la calidad del aire en la ciudad, por su pequeño tamaño y la laxitud de las restricciones de acceso establecidas".

Ecologistas en Acción ha demandado por ello al Ayuntamiento de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para que la ciudad tenga "una zona de bajas emisiones eficaz".

SUSPENSIÓN DE LA ZBE DE VALLADOLID EN PINGÜINOS

La organización ambiental ha recurrido además la "suspensión arbitraria" de la zona de bajas emisiones durante la concentración motorista Pingüinos, ya que, a juicio de la organización, ello "demuestra el nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire".

"Sacrifica el derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto", critica la orgnanización, que pide que se impida la circulación masiva de motos de gran cilindrada por la ciudad durante este fin de semana.

Por otro lado, la organización ecologista censura la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda, en su opinión, un mensaje "completamente equivocado" tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

Por último, Ecologistas en Acción ha recordado que el dióxido de nitrógeno es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones. Así, es responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.