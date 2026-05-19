Burning y Obús reivindicarán el "espíritu más puro" del rock and roll el 9 de septiembre en las fiestas de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Burning y Obús protagonizarán el 9 de septiembre una "noche histórica" de rock en Valladolid en el marco de la celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, con sendos conciertos en los que reivindicarán el "espíritu más puro" del rock and roll.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha detallado que las dos históricas bandas actuarán a partir de las 21.00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad, en una noche dedicada al rock and roll y al heavy metal nacional.

Burning llegará a Valladolid con más de cinco décadas de trayectoria a sus espaldas tras formarse en el madrileño barrio de La Elipa de la mano de Pepe Risi, Toño Martín y Johnny Cifuentes.

El grupo fue pionero en trasladar el espíritu del rock and roll anglosajón al castellano y se convirtió en "referencia imprescindible" del género, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Su reconocimiento masivo llegó a finales de los años 70 con el álbum 'El fin de la década', que incluía canciones ya históricas como Mueve tus caderas, aunque a lo largo de los años la banda ha mantenido "intacta" su esencia, marcada por letras urbanas, noches de carretera y un sonido auténtico que les ha consolidado como una leyenda viva del rock español.

ACTUACIÓN DE OBÚS

La noche continuará con la actuación de Obús, uno de los nombres fundamentales del heavy metal nacional. Fundada en Madrid en 1980 por Juan Luis Serrano y Paco Laguna, la formación definitiva se completa con Fortu Sánchez a la voz y Fernando Sánchez a la batería.

La banda alcanzó rápidamente el éxito tras ganar el Villa de Madrid y publicar 'Prepárate', un disco histórico que llegó al número uno de Los 40 Principales, algo inédito para una formación de heavy metal en España.

Con himnos como 'Va a estallar el obús', 'Autopista' o 'El que más', la banda liderada por Fortu Sánchez se convirtió en uno de los grandes referentes del género tanto en España como en Latinoamérica.

Más de 40 años después de sus inicios, Obús sigue manteniendo la fuerza y energía de sus directos, consolidándose como una de las formaciones más queridas y respetadas del rock estatal.