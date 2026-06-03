Se Busca A Una Menor De 15 Años Desaparecida En Arroyo (Valladolid) El Pasado 30 De Mayo. - CNDES

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

Una menor de 15 años, Esther D.H.G, permanece desaparecida desde el pasado día 30 de mayo en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, tal y como ha denunciado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de una alerta con el fin de dar con su paradero.

Con motivo de la ausencia de noticias sobre su destino, el entorno familiar, amigos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan esfuerzos para lograr su localización, para lo que se ha hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana.

Según la descripción facilitada en la alerta de búsqueda, la adolescente mide cerca 1,70 metros de altura, tiene una complexión normal y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene ojos verdes y cabello largo, liso y castaño.

Las labores de localización se centran especialmente en Arroyo de la Encomienda y su entorno, último lugar donde se tuvo constancia de la presencia de la menor. Las autoridades no descartan ninguna posibilidad y mantienen abierta la búsqueda en otras zonas, aunque fuentes consultadas por Europa Press apuntan a una desaparición voluntaria.