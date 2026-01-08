Buscan a un delincuente "itinerante" que cometió dos robos al "descuido" en establecimientos de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Nueve identificados por una estafa digital a una inversora vallisoletana de más de 12.000 euros - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha cursado orden de búsqueda y detención sobre un varón, al que se considera "delincuente itinerante", identificado como presunto autor de dos hurtos cometidos en Valladolid en los meses de noviembre y diciembre de 2025 con el mismo 'modus operandi', al aprovecharse de "descuidos" de las víctimas para sustraer, respectivamente, un bolso y un teléfono móvil.

En un comunicado de la Policía Nacional, recogido por Europa Press, investigadores de la Policía Nacional han "esclarecido" dos hurtos cometidos en Valladolid mediante el 'modus operandi' del "descuido" cometidos por un hombre, sobre el que se ha cursado una orden de búsqueda y detención.

Los hechos fueron denunciados por las víctimas en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid. El primer hecho, en noviembre de 2025 y el segundo, en diciembre.

En ambas ocasiones las víctimas habían echado en falta sus pertenencias después de que un hombre se hiciera con ellas, sin que se percatasen y mientras se encontraban en establecimientos de hostelería.

En la primera denuncia, el presunto autor se llevó el bolso de la víctima, que contenía diversa documentación y tarjetas bancarias, así como un teléfono móvil, cuando la mujer propietaria lo tenía colgado del respaldo de la silla de la pizzería donde cenaba. El varón se aprovechó de un descuido para hacerse con él y abandonar el local.

En el segundo hurto denunciado, las circunstancias fueron muy similares, ya que la víctima tenía el bolso apoyado en una silla de un establecimiento hostelero cuando el mismo hombre se acercó y hurtó del interior un teléfono móvil valorado en más de 950 euros.

El individuo abandonó rápidamente el local y la víctima se dio cuenta posteriormente del hurto, cuando se acercó a revisar su bolso.

Ambas denuncias fueron derivadas al Grupo de Hurtos de la Policía Nacional de Valladolid, cuyos investigadores realizaron diferentes pesquisas al objeto de determinar la identidad del presunto autor.

Tras múltiples gestiones han podido determinar "sin ningún género de dudas", la identidad del presunto autor, "un delincuente itinerante especializado en hurtos mediante el modus operandi del descuido".

El atestado policial con las conclusiones de la investigación se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial y se ha cursado una orden de búsqueda y detención policial sobre este individuo.

MANTENER LAS PERTENENCIAS A LA VISTA

La Policía Nacional ha recordado a los ciudadanos que, para evitar este tipo de hurtos al descuido, "es conveniente seguir unas sencillas medidas de seguridad" como "mantener en todo momento nuestras pertenencias a la vista cuando estamos en establecimientos de hostelería, terrazas, sobre todo cuando se dan grandes afluencias de gente"; no colgar en el respaldo de la silla bolsos o mochilas, puesto que facilitan que los malhechores accedan a su interior sin que nos percatemos; evitar dejar móviles, carteras, u objetos pequeños sobre la mesa, puesto que es habitual que los delincuentes, valiéndose de lo que comúnmente se conoce por muleta, (un abrigo o prenda de vestir), o bien al descuido, se los lleven sin que los propietarios se percaten.