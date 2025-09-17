Buscan en el entorno del pico Gilbo en Riaño a un montañero desaparecido desde el martes

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León coordina la búsqueda en los alrededores del pico Gilbo, en Riaño (León), de un montañero de 68 años de quien no se tiene noticias desde la mañana del martes.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, la búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros.

A las 10.29 horas la Guardia Civil ha contactado con la sala de operaciones del 112 para informar de la activación del dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero cuya desaparición les ha comunicado su familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.