Buscan a un hombre de 43 años desaparecido desde el viernes en Coreses (Zamora)

Buscan a un hombre de 43 años desaparecido en Coreses (Zamora) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZAMORA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil estableció en la tarde del viernes un nuevo dispositivo de búsqueda por la desaparición de un hombre de 43 años, que responde al nombre de Rui F, residente en la localidad zamorana de Coreses.

Se trata de un desaparecido vulnerable que no llevaba teléfono y fue visto por última vez a las 15.00h del viernes, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora estableció un dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la persona, en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

De igual forma, se activó el Grupo Cinológico y la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, y se prealertó a USECIC, Equipo PEGASO y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.