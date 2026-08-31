Buscan a dos menores de 13 y 16 años desaparecidas el 17 de agosto en Salamanca

SALAMANCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido sendos mensajes en los que solicita ayuda para la localización de María Esperanza P.V, y Kiara Rafaella S.P, de 13 años, ambas desaparecidas en Salamanca el día 17 de agosto.

Kiara Rafaella S.P, de 13 años, es delgada, de 145 centímetros de altura, color de ojos y pelo negro, y María Esperanza P.V, de 16, es de constitución "corpulenta", 155 centímetros de altura, ojos negros y pelo castaño.

En sendos mensajes en su cuenta en la red social 'X' (@CNDES), el Centro ha publicado las imágenes de las menores y pide a quien pueda disponer de información sobre ellas que contacte con la Policía Nacional (091), la Fundación Anar (116000) o el propio Centro Nacional de Desaparecidos.