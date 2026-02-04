Buscan a una menor de 16 años desaparecida desde el martes en Salamanca - CNDES

SALAMANCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Buscan a una menor de 16 años que fue vista por última vez el martes día 3 de febrero en Salamanca capital, según un aviso publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del que se hace eco Europa Press.

En el aviso que ha publicado el centro dependiente del Ministerio del Interior se detalla que la menor desaparecida, Irene N.G, mide 155 centímetros, tiene el pelo liso, largo y de color castaño y los ojos de color marrón.

La joven, de constitución física delgada, fue vista por última vez el pasado martes en la capital salmantina.

Si alguien tiene información sobre esta persona puede llamar a los teléfonos 091 --Policía Nacional-- y 116000 o contactar a través del enlace https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Informar?desaparecido=A5E4A21B74A81FAED101591AB3707BB8&nombre=Carla%20V.%20D.%20C