Buscan a una mujer de unos 70 años desaparecida en Cogollos (Burgos)

Archivo - Unidad de drones de Protección Civil.
Archivo - Unidad de drones de Protección Civil. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 4 junio 2026 18:41
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   BURGOS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil coordina un dispositivo para buscar a una mujer, vecina de la localidad burgalesa de Cogollos, que ha desaparecido esta tarde.

   Según informa el 1-1-2, el centro coordinador ha fijado una zona de búsqueda inicial con los límites al oeste en la vía férrea y al este, en la carretera N-234; y ha movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento para realizar batidas desde el aire, mientras que por tierra están interviniendo varias patrullas de la Guardia Civil, que está empleando además drones.

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