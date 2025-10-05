Buscan a un varón de 50 años desaparecido en el río Pisuerga de Valladolid

VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Valladolid, Policía Municipal y Policía Nacional han desplegado este domingo un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 50 años desaparecido en el río Pisuerga, según información del 1-1-2 Castilla y León recogida por Europa Press.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha tenido constancia de la búsqueda a las 12.24 horas por un aviso de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, quienes se encuentran en el entorno del parque de las Moreras junto a los policías locales y nacionales para dar con el desaparecido.

El 1-1-2 ha precisado que, según la información que manejan las fuerzas de seguridad, parece tratarse de una desaparición voluntaria.