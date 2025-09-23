Buscan a un vecino de Zamora de 66 años desaparecido desde el lunes

ZAMORA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha establecido dispositivo de búsqueda por desaparición de Antonio, un vecino de 66 años desaparecido desde la tarde del lunes 22 de septiembre. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno el último lugar donde se vio el vehículo de este hombre fue la zona de Carbellino de Sayago.

Según han explicado las mismas fuentes, este hombre tendría que haber llegado a su domicilio en la capital zamorana por la tarde del lunes y, ante su ausencia, los familiares pusieron los hechos en conocimiento de la Central COS de la Comandancia de Zamora e informaron de que podría estar usando vehículo Peugeot 307, de color rojo.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora estableció un dispositivo de búsqueda durante la tarde y noche con varias patrullas de Seguridad Ciudadana con resultado negativo y esta mañana se ha ampliado el dispositivo con patrullas de Seguridad Ciudadana y SEPRONA (con embarcación), Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Atención al Peregrino (OMAP) y con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León.

Las mismas fuentes han precisado que también permanecen alertadas otras unidades como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para labores de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo PEGASO y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en Zamora, que se podrían incorporar al dispositivo a lo largo de la mañana en función de su evolución.