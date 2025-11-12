Buscyl aglutina casi un 20% del presupuesto de la Junta en Movilidad, con 68 millones de euros para 2026

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León prevé destinar en el año 2026 un total de 67,6 millones de euros al mantenimiento del modelo Buscyl de gratuidad del transporte para empadronados en la comunidad, una cuantía que representa casi el 20 por ciento de las cuentas proyectadas por este departamento para el próximo año, concretamente 19,6 millones de euros.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026.

Sanz Merino ha explicado que la Consejería consolida en 2026 la medida de bonificación del transporte en la que defiende que Castilla y León fue "pionera" este 2025 para garantizar la gratuidad total del transporte público autonómico sin límites de edad, zonas ni número de viajes y que ha permitido más de un millón de desplazamientos gratuitos desde su puesta en marcha y hasta el 31 de octubre.

La Junta destinará 67,6 millones de euros para su mantenimiento y ampliación, asegurando que todas las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a servicios esenciales. "Buscyl no solo conecta municipios: conecta oportunidades, fija población y demuestra que la gestión útil puede cambiar la realidad del medio rural", ha enfatizado.

Los casi 68 millones de euros del proyecto de Presupuestos para 2026 "no son solo una cifra" para Sanz Merino, sino "la garantía de que todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan, pueden acceder a servicios públicos esenciales y participar plenamente en su vida cotidiana, aquí, en Castilla y León".

Buscyl ha sido para el consejero "un verdadero salto adelante en la forma de entender la movilidad en Castilla y León", que hace posible que 500.000 personas pueden ya desplazarse gratuitamente por toda la Comunidad, sin importar su edad, su lugar de residencia o su situación personal.

Sanz Merino ha querido contraponer esta medida con la, a su juicio, "errática política del Gobierno de España" con las bonificaciones, porque "para la Junta de Castilla y León la gratuidad no es una solución temporal ni limitada por edades: es un compromiso firme".

El "modelo Buscyl" también busca cubrir el déficit de explotación para mantener operativas el 100 por ciento de las líneas de transporte público autonómico.

Además de Buscyl, con el proyecto de presupuestos para 2026, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital mantiene otras iniciativas dirigidas a las personas que tengan que desplazarse de forma recurrente por razones, de trabajo o estudios a la Comunidad de Madrid y así prevé que el próximo año se suscriba el convenio con dicha autonomía limítrofe para rebajar el precio de desplazamiento de los usuarios de ciertas zonas abulenses del Alto Tiétar y del Alberche hasta la capital de España.

El coste estimado será de 300.000 euros por parte del gobierno de Castilla y León.

BONIFICACIÓN AVANT.

Además de Buscyl, el consejero ha destacado que Castilla y León ha sido "la primera y única comunidad autónoma" en implantar la bonificación del 25 por ciento en los abonos ferroviarios Avant para viajeros recurrentes, firmado en 2022 con Renfe por cuatro años y que va a prorrogarse hasta 2030.

A esta medida se une desde el 1 de julio de 2025 la bonificación en un 25% la Media Distancia convencional en trayectos ferroviarios de la línea Salamanca-Madrid, Ávila-Madrid y Soria-Madrid, estas últimas, capitales de Castilla y León que no tienen servicios de alta velocidad.

El importe total del convenio suscrito con RENFE para implantar esta bonificación en los próximos cuatro años asciende a 2,7 millones, de los cuales 700.000 euros corresponden a la anualidad 2026.

Esta medida, ha enfatizado, ha tenido "gran acogida" entre los ciudadanos al tiempo que ha reconocido que en este caso la coordinación con la operadora estatal es positiva.

Por otro lado, ha aseverado que la Junta de Castilla y León seguirá con su reivindicación al Gobierno de España para que convoque la Conferencia Sectorial de Transporte, sede donde Sanz Merino considera que deben abordarse "cuestiones políticas de primer orden", como la configuración del mapa estatal de transportes y el billete único, anunciado por el Ministro para el 1 de enero de 2026. "A día de hoy, no conocemos los detalles, lo que es cuanto menos curioso puesto que afecta de lleno a todas comunidades autónomas", ha reprochado.

También ha apelado a que los grupos políticos reconsideren su posición en la tramitación del proyecto de ley de movilidad sostenible en el Congreso, tras la ratificación de enmiendas en el Senado, y "tenga en cuenta las necesidades de Castilla y León".