Bustelo se pone el reto de "dar un impulso mayor a la captación de talento internacional" en el CIC de Salamanca

SALAMANCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director científico del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca (CIC), Xosé Bustelo, ha tomado el mando de este organismo con el reto de "dar un impulso mayor a la captación de talento internacional".

Junto con Bustelo, en un mandato inicial de cuatro años, la dirección científica del CIC estará compuesta por Alberto Orfao como vicedirector de Asuntos Clínicos, David Santamaría como vicedirector de Programas Científico-Técnicos, y María Sacristán como vicedirectora de Actividades de Formación.

Este equipo ha sustituido a la anterior dirección científica, que estaba compuesta por Eugenio Santos como director científico, y Xosé Bustelo, Alberto Orfao y Atanasio Pandiella como vicedirectores.

Bustelo es actualmente profesor de investigación del CSIC, coordinador del Programa Científico de Mecanismos del Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) y co-coordinador de la red científica CSIC-Cáncer del CSIC.

Su formación previa incluye el doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela (1990) y un periodo postdoctoral en el Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, Estados Unidos) durante el periodo 1990-1996.

Tras ello ha ocupado, ya como investigador principal, los puestos de Assistant Professor en el Department of Pathology de la State University of New York en Stony Brook (Nueva York, 1996-2000) y de científico titular (1999-2004) e investigador científico (2004-2005) del CSIC en el CIC de Salamanca.

La trayectoria científica de Xosé Bustelo cuenta hasta este momento 170 artículos científicos y seis patentes, habiendo sido galardonado con varios premios científicos nacionales e internacionales, ha reseñado la USAL en la información facilitada desde el CIC.

Hasta el día de hoy, combina su labor científica con su participación en los comités de dirección del CIBER en cáncer (CIBERONC) y de la red CSIC-Cáncer así como en diversos comités científicos de institutos de investigación sanitaria, centros de investigación y fundaciones científicas.

Así mismo, actualmente ocupa la Presidencia de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO), la cual agrupa a las cinco sociedades científicas del ámbito oncológico y a un total de 6000 profesionales de toda España.

Es también académico correspondiente de las Reales Academias de Farmacia y de Ciencias de Galicia.

Previamente, ha ocupado también los cargos de vicepresidente (2015-2017), presidente (2018-2019) y presidente-previo (2020-2022) de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la sociedad científica que cuenta hoy en día con alrededor de 1500 miembros.

EL "RETO" DE BUSTELO

En opinión de Xosé Bustelo "es todo un reto tomar el relevo del profesor Eugenio Santos en la Dirección Científica del CIC de Salamanca", pues se trata de un investigador que creó el centro y que ha logrado los éxitos cosechados a lo largo de los 24 años de trabajo.

"No querría desaprovechar el comienzo de esta nueva etapa sin reconocer el trabajo que Eugenio ha hecho a lo largo de este largo periodo; ahora nos toca a nosotros dar un impulso adicional al centro, aumentando la cooperación interna, la conexión con los oncólogos clínicos, el balance de género entre los investigadores principales y nuestra proyección internacional", ha dicho.

"También esperamos dar un impulso mayor a la captación de talento internacional, lo que nos permitirá traer sangre nueva al CIC para hacerlo todavía más puntero y con mayor liderazgo a nivel nacional e internacional", ha añadido.

"No tengo duda alguna de que, con la colaboración de todo el personal científico y técnico del CIC, las autoridades autonómicas, la Universidad de Salamanca, el CSIC, los pacientes y la sociedad salmantina en su conjunto, podremos hacer que el CIC sea un foco de referencia en la investigación, cultura científica y formación en el área de cáncer", ha concluido.

CIC

El CIC de Salamanca es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca que cuenta con la colaboración de la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS).

El CIC promueve el desarrollo de líneas de investigación multidisciplinares dirigidas a conseguir avances de frontera en el conocimiento del cáncer y la traslación de estos al ámbito clínico.

Ofrece también plataformas tecnológicas y diagnósticas de utilidad para centros académicos, industrias y hospitales pertenecientes tanto a Castilla y León como al resto de España.

Muchos de sus integrantes están integrados en Unidades de Investigación Cooperativa reconocidas por la Junta de Castilla y León, así como en el CIBER de Cáncer y la red CSIC-Cáncer promovidas por el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC, respectivamente.

Es también el único Centro de Excelencia de Castilla y León, reconocido por la Junta de Castilla y León tras una evaluación internacional, así como Centro-AECC, reconocido por la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, ha detallado la USAL.