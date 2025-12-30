La Cabalgata de los Reyes Magos de Miranda (Burgos) repartirá 1.200 kilos de caramelos sin gluten

BURGOS 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos que el próximo 5 de enero recorrerá las calles de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro repartirá 1.200 kilos de caramelos, sin gluten, y estará formada por seis carrozas.

Las seis carrozas, tres para los Reyes Magos y otras tres cargadas de regalos, a las que se suma un camión también lleno de cargadas, llegarán a las 18 horas a la estación de ferrocarril y desde allí dará comienzo la Cabalgata, que recorrerá la calle La Estación hasta llegar a la Plaza de España, donde se encontrará el Belén Viviente para hacer la adoración.

Durante todo el recorrido, los Reyes Magos estarán acompañados por escolares de los colegios Matillas, Los Ángeles y Príncipe de España, así como por integrantes del grupo motero GRAM04, la Banda Municipal de Música, los grupos infantiles de danzas Familia Castellana y Jacinto Sarmiento; una batucada y el camión de Bomberos cerrando el desfile.

Desde el balcón del Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a las personas asistentes y, posteriormente, en los soportales de la Casa Consistorial atenderán personalmente las peticiones de niños.

Al día siguiente, 6 de enero, está previsto que los Reyes Magos acudan, a partir de las 9 horas, como todos los años, a las residencias de mayores Mixta, Ciudad de Miranda, Vital y San Miguel del Monte.