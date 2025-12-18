La Cabalgaza recorrerá las calles de León capital este sábado con Papá Noel y más de 500 participantes

La Cabalgaza recorrerá las calles de la capital leonesa este sábado. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Papá Noel regresará este sábado a León capital en la Cabalgaza, un gran desfile navideño organizado por Leche Gaza y el Ayuntamiento de León que saldrá a las 19.00 horas del paseo de Papalaguinda y en el que participarán más de 500 personas.

En esta cabalgata Papá Noel estará acompañado de cientos de personajes como duendes, bailarinas, hadas, esquiadores, damas de hielo, muñecos de nieve o protagonistas de cuentos infantiles que desfilarán en seis carrozas y cinco elementos móviles, entre los que se encuentran la carroza del propio Papá Noel, la de Frozen, la que alberga a las princesas Disney y el barco de Peter Pan.

Los más de 500 participantes, entre organización, bailarines y gimnastas, llevarán un año más la magia por las calles de la capital leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El recorrido del desfile comenzará en el Paseo de Papalaguinda y pasará por la glorieta de Guzmán el Bueno, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma, glorieta de Guzmán el Bueno y terminará en el punto de partida en torno a las 20.30 horas.

La Policía Local ha informado de las restricciones en la circulación y cortes de vía en el entorno del paseo de Papalaguinda y en el itinerario de la cabalgata a partir de las 18.00 horas, así como de la prohibición de estacionamiento en todo el recorrido.

Dichas restricciones comenzarán en el paseo de Papalaguinda a las 23.00 horas del día de mañana y en Gran Vía de San Marcos, la plaza de la Inmaculada y la avenida Roma desde las 7.00 horas del sábado día 20.