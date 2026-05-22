Cabanillas defiende que se ha aumentado la oferta de BIKI un 50% y critica a PSOE y VTLP por "magnificar los problemas"

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha defendido que la oferta del servicio municipal de alquiler de bicicletas BIKI se ha incrementado un 50 por ciento, al tiempo que ha lamentado la "falta de autocrítica" del PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP), a quienes ha acusado de "magnificar los problemas".

"¿Cómo es posible que haya deterioro cuando cada vez hay más usuarios y cada vez se utiliza más la bicicleta pública?", se ha preguntado Cabanillas en declaraciones difundidas a los medios tras las críticas de los mencionados grupos municipales que han lamentado el "abandono" del servicio.

Si fuera así, ha sostenido el gerente de Auvasa, el servicio "no tendría el doble de usuarios, ni se habrían incrementado los usos en un 83 por ciento".

"Lo que les molesta realmente es que apoyamos y mejoramos el servicio BIKI, ya que nos dejaron un servicio en el que no creían en las bicicletas eléctricas, puesto que tenían solamente un 25 por ciento", ha señalado, un punto en el que también ha hecho referencia a la incoporación al servicio de municipios del alfoz durante la presente legislatura.