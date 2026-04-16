Cabanillas tacha de "cínicas" las críticas del PSOE por averías en el ascensor de Parquesol: "Es una situación heredada"

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha tachado de "lamentables y cínicas" las críticas del PSOE por la avería del elevador de la ladera este de Parquesol y ha lamentado los problemas a la "situación herededa" por el contrato de instalación y mantenimiento aprobado en el anterior mandato, que, según ha señalado, no contemplaba stock de piezas ni plazos máximos de reposición.

Así lo ha trasladado el gerente de Auvasa en declaraciones difundidas a los medios de las que se hace eco Europa Press, en las que ha acusado al PSOE de "haber olvidado" el trabajo que hicieron cuando gobernaban en el Consistorio.

Precisamente, ha remarcado que el PSOE "forzó su instalación para que estuviera antes de las elecciones municipales de 2023", algo que "hizo tan precipitadamente que el contrato de instalación y mantenimiento no contemplaba ni stock de piezas ni tiempo máximo para la reposición y encima la duración de ese contrato se extiende a la actualidad".

"Es, por tanto, el contrato de mantenimiento que tenemos que utilizar. Desde luego, desde Auvasa lamentamos esta situación heredada y trabajamos para mejorar el servicio y, desde luego, pedimos disculpas a las personas usuarias de este elevador", ha expresado.

Al Grupo Municipal Socialista ha recomendado que "aprenda a hacer las cosas bien y que, por humildad reconozca los errores que cometió en esta instalación, especialmente en el mantenimiento".