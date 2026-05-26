Cabezón (Valladolid) consolida su ciclo cultural con más actividades, catas e iniciativas vinculadas al eclipse

Un momento de la presentación del ciclo 'AcontraluZ'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Cabezón de Pisuerga consolida su ciclo cultural 'AcontraluZ', que se desarrollará del 7 de junio al 30 de octubre, con una programación con más actividades y que engloban desde la moda al teatro, pasando por la música y la danza, sus "celebradas" catas e iniciativas vinculadas al eclipse total del próximo 12 de agosto.

Así lo han señalado durante la presentación del programa el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, el alcalde de Cabezón, Sergio García, y la edil del municipio Sandra Fernández.

Durante su intervención, Migallón González ha subrayado que el objetivo de este ciclo, que alcanza su séptima edición, es promover la cultura a través del patrimonio, aprovechando un enclave "privilegiado" como es el monasterio de Santa María de Palazuelos.

"Varias disciplinas tienen cabida en este ciclo como la danza, el teatro, la música y la moda. Y con motivo del eclipse también se han programado una serie de actividades en torno a este evento, donde nuestra provincia se situará en la banda de la totalidad", ha explicado el diputado que también se ha referido a las catas que se celebrarán con "periodicidad mensual desde julio hasta octubre para completar este programa diverso extenso y atractivo".

La edil, por su parte, ha incidido en que se trata de una iniciativa que preparan "con muchísima ilusión desde hace ya más de seis años" y que ha ido creciendo cada edición "en tanto número de participación como en actuaciones".

"AcontraluZ nació con la idea muy clara acercar la cultura al mundo rural y hacerlo además en un entorno patrimonial único, como es nuestro monasterio de Santa María de Palazuelos, y creemos sinceramente que así lo hemos conseguido, ya que cada edición suma nuevos asistentes y actualmente contamos con una media de 250 participantes por actuación", ha detallado.

Al hilo de estas palabras, ha destacado que la fortaleza del ciclo gira en torno a la "variedad de disciplinas que engloba" y a las catas, "consolidadas" y que se ha convertido "en uno de los principales atractivos" de la programación.

Este año, ha avanzado, ofrecerán "nuevas experiencias" al incorporar, en el mes de junio, el programa 'Las Piedras Cantan', una iniciativa cultural de "gran relevancia que encaja perfectamente con el ciclo".

El programa concluirá con una de las actividades que "más ilusiona a los pequeños", 'Un monasterio de cuento... ¡De Miedo', "propuesta pensada para pública familiar" que mezcla "patrimonio, literatura y ocio". "AcontraluZ no solo busca ofrecer espectáculos, sino generar vida cultural en el municipio, atraer visitantes y poner en valor ese valor patrimonial que tenemos", ha finalizado.

Por último, el regidor del municipio ha agradecido a la Diputación que ceda su sede para presentar esta iniciativa que ha crecido "considerablemente" durante estos siete años, para explicar que las actividades vinculadas al eclipse se realizarán tanto en el monasterio como en el parque temático, con una iniciativa que explicará este fenómeno astronómico a los más pequeños y otra vinculada a las perseidas.

PROGRAMA

El ciclo comienza el próximo 7 de junio con 'Concertango'. Una semana después, el 14 de junio, y dentro del ciclo Las Piedras Cantan se ha proyectado Jumblin' Jazz Musicalia, para terminar el mes, el 28 de juntio, con el desfile benéfico 'Creative'.

En julio, el día 26, séra el turno de 'Quiéreme bien', mientras que el 12 de agosto el eclipse solar será el protagonista del ciclo. Jaleito, el 27 de septiembre, desarrollará su espectáculo de Danza, mientras que el 25 y el 30 de ocutbre erá el turno del teatro con dos representaciones, Don Juan Tenorio y Un monasterio de cuento... de Miedo.

Además, las Catas de Palazuelos se celebrarán los días 4 de julio, 29 de agosto, 12 de septiembre y 4 de octubre.