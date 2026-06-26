El Cabildo Catedralicio de Segovia presenta el libro sobre su exposición de 29 pinturas flamencas sobre cobre

La autora, Sirga de la Pisa; el deán Rafael de Arcos, y el canónigo de sala, José Antonio Velasco. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Segovia ha presentado el libro 'La pintura sobre cobre. Catedral de Segovia', que describe las 29 pinturas flamencas sobre cobre que forman parte de la exposición 'Arte para evangelizar', y que lleva seis meses abierta a los visitantes del templo.

Ésta es la segunda publicación editada por el Cabildo Catedral dedicada a los fondos artísticos del templo, como ha recordado el deán de la Catedral, Rafael de Arcos, que ha presentado el libro junto al canónigo responsable de salas, José Antonio Velasco Pérez, y a su autora, la doctora en Historia, Sirga de la Pisa Carrión.

La publicación ve la luz en la recta final de la muestra, cuya clausura se debate en estos días. Inaugurada el pasado mes de diciembre, estaba planteada para llegar a Semana Santa pero su éxito hizo que se prorrogase hasta el 30 de junio, aunque durante la presentación del libro se ha barajado mantenerla abierta hasta final del verano. El libro completa el trabajo de investigación iniciado con la exposición. Ambos contenidos -libro y muestra- exponen la colección de pinturas sobre cobre que atesora el templo, profundizando en su naturaleza artística y en su significado religioso.

A lo largo de 192 páginas, la obra ha recogido el estudio de las veintinueve pinturas sobre cobre que conforman la colección, reunida desde la segunda mitad del siglo XVII. Estas piezas se han conservado principalmente en la Sacristía y en la Capilla del Santísimo de la Catedral, aunque ocho de ellas proceden de la iglesia de San Juan Evangelista de Marazoleja, parroquia a la que fueron vendidas en 1712 tras haber formado parte del patrimonio pictórico de la seo.

El libro ha incorporado estos ocho cobres tanto a la exposición como a la propia publicación.El volumen ha ofrecido un estudio artístico e iconográfico del conjunto, además de la identificación de las autorías y el análisis del contexto histórico de las obras, con especial atención al empleo del cobre como soporte pictórico.

El texto introductorio ha situado este patrimonio en el conjunto del templo, recorriendo sus veintiuna capillas y la evolución artística que reflejan, desde el retablo manierista de la Capilla de la Piedad, obra de Juan de Juni, hasta el de estilo neoclásico de la Capilla Mayor, realizado por Francesco Sabatini.

El cuerpo central de la publicación se ha centrado en el desarrollo de la pintura sobre cobre en Amberes (Bélgica) durante el siglo XVII y en su llegada a Segovia gracias a los lazos comerciales entre España y Flandes. Se profundiza en la función de estas obras como transmisoras de iconografías religiosas y parte sustancial de la investigación se ha dedicado a los autores de los cobres, todos procedentes de Amberes, entre los que figuran Simon de Vos, Peeter Sion y Abraham Willemsens, cuyas autorías se han incorporado al acervo catedralicio. Estas firmas han venido a complementar las ya conocidas de Willem van Herp, Peter van Lint y Adriaen Willenhoudt.

Según describe la obra en papel, estas pinturas llegaron a Segovia probablemente a través de las compañías comerciales flamencas de las familias Musson y Forchondt, especializadas en la exportación de cobres. Los temas representados constituyen un ejemplo de integración de asuntos religiosos variados, seleccionados por su contenido catequético y por proceder de fuentes artísticas de prestigio.

El libro dedica una sección a la iconografía e interpretación de los temas representados en las veintinueve obras. La mayoría de ellos proceden del Antiguo y del Nuevo Testamento, aunque también se han incluido asuntos independientes, como dos milagros de San Antonio de Padua, una historia moralizante sobre el romano Mucio Escévola, una interpretación de la alegoría rubensiana de la victoria de la Eucaristía, la representación de la Santísima Trinidad y, en dos cobres de cronología más tardía, el martirio de Santiago Apóstol y la Inmaculada Concepción.

Cada una de las obras ha sido analizada de forma individual en sus correspondientes fichas. La publicación incluye la reproducción de cincuenta y tres imágenes de alta calidad, junto con una extensa bibliografía, lo que la convierte en una fuente de consulta de relevancia tanto a nivel nacional como internacional. El capítulo final aborda el origen de esta investigación: la exposición inaugurada en diciembre de 2025 en el crucero sur del templo, organizada en el marco de los actos conmemorativos del V Centenario (1525-2025) de la construcción de la Catedral.

'La pintura sobre cobre. Catedral de Segovia' es la segunda obra editada bajo el sello de la Catedral, tras 'La Sala de Pintura. Catedral de Segovia' (2024). La autoría del libro corresponde a los profesores Sirga de la Pisa Carrión, de la Universidad CEU San Pablo, y Adolfo Rubio Pascual-Muerte, responsable de Comunicación de la Catedral. La edición y coordinación editorial ha estado a cargo de Félix Andrada; el diseño y maquetación, de Isolina Dosal, y las fotografías de la Catedral las ha realizado el periodista gráfico Ángel Kamarero.

El libro ya se puede adquirir en la tienda oficial del templo, ubicada en el Palacio Episcopal de la ciudad, así como a través de la página web de la Catedral.