Una exposición reúne 35 obras y dos libros ilustrados de Eduardo Arroyo en Cabrillanes

LEÓN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León inaugura este sábado, 8 de agosto, en las salas del antiguo ayuntamiento de Cabrillanes (Babia) la muestra que lleva por título 'Eduardo Arroyo en la colección del ILC'.

Durante la inauguración de la exposición, que se podrá visitar hasta el 4 de octubre, intervendrá la viuda de Eduardo Arroyo, Isabel Azcárate.

El Instituto Leonés de Cultura tiene en marcha en estos momentos diez exposiciones tanto en los espacios de gestión propia (Sala Provincia y Centro Leonés de Arte) como en diferentes lugares de la provincia y a partir de este sábado se suma la dedicada a con una figura "clave" del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, Eduardo Arroyo.

Se trata de una exposición con fondos propios del ILC y está formada por un total de 35 piezas más dos libros ilustrados.

El comisario de la exposición, Luis García Martínez, ha explicado que las piezas expuestas " plantean algunos de los temas estructurales de Eduardo Arroyo, algunos de los que más le interesaban" como el mundo literario, el del boxeo, la estampación y la litografía, el mundo popular y castizo español "que tanto amó y puso en valor", el "misterioso y enigmático" universo femenino, el mundo político, minero y reivindicativo de compromiso social, el religioso o las relaciones de interacción con otros intelectuales y literatos.

"En segundo lugar, se hace hincapié en obras que aportan, definen o vertebran la vinculación intensa y profundamente afectiva y humana de Arroyo con su querida y pequeña localidad de Robles de Laciana, espacio embrionario y lugar de sus ancestros maternos, caso de 'Novia de Muxivén' y 'Unicornio de Laciana', o su 'Autorretrato', que coincide con la recuperación y vuelta a la casa de su familia en Robles", como ha aseverado el comisario de la muestra.

Asimismo, García Martínez ha indicado que se ha tratado de de reunir una representación "lo más amplia posible" de las muchas técnicas utilizadas por Arroyo, "haciendo hincapié en uno de sus territorios más experimentales, el ámbito de la estampación".

Cabe destacar que la muestra cuenta con catorce piezas de la 'Suite Senefelder and Co.', uno de los proyectos más ambiciosos de estampación de los emprendidos por Arroyo, que duró de 1993 a 1996, y coincidió su finalización con la celebración de los doscientos años del invento de Aloys Senefelder.