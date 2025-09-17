Cae un 0,65% la estimación de nacimientos en julio, peor dato que la media

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un descenso del 0,65 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de julio, cuando se alcanzaron 1.170 natalicios con un acumulado de 7.326, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) .

Estas cifras empeoran el total nacional que ha crecido un 0,38 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 27.475 y un acumulado de 182.818.

Se da la circunstancia además de que en julio de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León fue positiva y aumentó un 5,43 por ciento con 1.183 natalicios entonces y un acumulado de 7.652.