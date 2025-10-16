Cae un 1,7% la confianza empresarial en CyL en el cuarto trimestre, sexto peor dato del país

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), cayó un 1,7 por ciento en el cuarto trimestre del año, cuatro décimas más que en España donde bajó un 1,3 por ciento.

Castilla y León ha registrado el sexto peor dato junto con Asturias y Comunidad Valenciana en la evolución de la confianza empresarial del país donde el indicador bajó en doce comunidades autónomas y aumentó en cinco.

Los mayores descensos se han producido en Illes Balears (-4,5 por ciento), Cantabria (-4,2 por ciento) y Comunidad de Madrid y Cataluña (-1,9 por ciento en ambos casos) y mientras que los mayores incrementos corresponden a Canarias (1,7 por ciento) y Región de Murcia (0,4 por ciento).

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en el cuarto trimestre de este año en 4,7 puntos en positivo, frente a los 12,4 puntos en positivo del trimestre anterior, y por debajo de la media que alcanza un +7,9.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales de Castilla y León que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año alcanza el 20,9 por ciento, por debajo de la media (21,5) y del porcentaje del trimestre anterior cuando alcanzó el 27,2 por ciento.

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el cuarto trimestre de manera desfavorable sube del 14,8 por ciento del trimestre anterior al 16,2, peor dato de nuevo que en España (13,6), mientras que un 62,9 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio, una vez más por debajo de la media (64,9) mejor mejor que el dato del trimestre anterior (58,0).

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) pasa de 11,2 puntos del trimestre anterior a los 11,7 de este, por encima de la media nacional que alcanza 7,0.

En este caso, el 25,8 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (21,9 en España), mejor dato que en el trimestre precedente cuando se quedó en 24,9. Mientras tanto, el 60,1 por ciento considera que será normal, menos que la media (63,2) y por debajo de lo que opinaban en el trimestre precedente (61,4).

Finalmente, el 14,1 por ciento se muestra pesimista, menos que en el resto del país (14,9) y por encima a lo que opinaban en el anterior trimestre (13,7).