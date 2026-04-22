Cae un 1,80% la mortalidad en CyL a principios de abril, casi un punto más que en España donde baja un 1,09%

Archivo - Cruces en el cementerio de Os Eidos, a 26 de octubre de 2023, en Redondela, Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 1,80 por ciento al inicio del cuarto mes del año 2026 con un acumulado total de 8.235 defunciones en este periodo, frente a un descenso del 1,09 por ciento en España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 22 de abril, el número de defunciones hasta la semana 14 del año 2026 --comienza el lunes 30 de marzo y termina el domingo día 5 de abril-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 495 defunciones en concreto en el periodo analizado.

El pasado año la mortalidad en Castilla y León cayó un 2,56 por ciento con un acumulado total entonces de 7.771 defunciones en este periodo y 539 en el periodo comparable.

((((habrá ampliación)))