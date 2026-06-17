Cae un 2,86% la mortalidad en CyL a finales de mayo, 2,53 puntos más que en España donde baja un 0,33%

Archivo - Personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de San Fernando. A 31 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El cementerio de San Fernando se prepara para acoger la festividad de Todos los Santos. En la jornada previa, num - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 2,86 por ciento a finales del quinto mes del año 2026 con un acumulado de 12.420 defunciones en este periodo, 2,53 puntos más que en España donde bajó un 0,33 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 17 de junio, el número de defunciones hasta la semana 22 del año 2026 --comienza el lunes 25 de mayo y termina el domingo día 31-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 544 defunciones en concreto en el periodo analizado (576 en similar periodo de 2025).

El pasado año la mortalidad en Castilla y León subió un 0,44 por ciento en una semana similar con un acumulado total entonces de 12.877 defunciones.