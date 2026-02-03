Cae un 3,13% la contratación en enero hasta los 46.811 contratos y un 6,12% respecto a 2025

Archivo - Imagen de archivo de la Junta de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 3,13 por ciento en Castilla y León en el mes de enero hasta los 46.811 contratos, lo que supone 1.515 contratos menos, y bajó un 6,12 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, desde cuando restó 3.049 contratos.

De todos los contratos, 16.854 fueron indefinidos, que cayeron un 2,01 por ciento respecto a enero del año anterior aunque aumentaron un 12,02 por ciento respecto al mes precedente, y 29.957 temporales, un 8,28 por ciento menos en este caso y un 9,98 por ciento menos que el mes anterior.

Del número de contratos registrados en enero, el 64 por ciento fue temporal (frente a un 68,87% del mes anterior) y un 36 por ciento indefinidos (el mes precedente fue un 31,13%).