Cae un 3,5% la compraventa de viviendas en marzo y el precio sube un 2,1%, según los notarios

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 3,5 por ciento en Castilla y León en marzo de 2026 respecto al mismo mes de 2025 hasta las 3.815 operaciones, frente a un descenso del 4,7 por ciento en el resto del país, y el precio medio fue de 1.030 euros/metro cuadrado, un 2,1 por ciento más caro que un año antes, según los datos del Consejo General del Notariado difundidos este jueves y recogidos por Europa Press.

Se trata en concreto del tercer descenso consecutivo en la compraventa de viviendas en Castilla y León donde la concesión de préstamos hipotecarios cayó un 7,9 por ciento hasta los 1.600, por debajo de la media nacional que registró un leve repunte del 0,3 por ciento.

La cuantía media de estos préstamos subió un 5,2 por ciento interanual en la Comunidad Autónoma y alcanzó los 124.701 euros. Un 42 por ciento de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 53,8 por ciento de media en el conjunto de España. Además, la cuantía del préstamo supuso en Castilla y León un promedio del 75,8 por ciento del precio, por un 72,1 por ciento de media española.

Por tipo de inmueble, la compraventa de pisos cayó un 8,8 por ciento interanual en Castilla y León hasta las 2.552 operaciones, mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 9,2 por ciento con 1.263 transacciones en total. En este caso, el precio medio de los pisos subió un 6,3 por ciento hasta los 1.277 euros/metro cuadrado y el de las unifamiliares aumentó un 1,8 por ciento y se situó en 742 euros/metro cuadrado.