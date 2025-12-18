Cae un 6,2% la facturación del sector industrial en octubre, tercer peor dato del país

Archivo - Planta automovilística. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La facturación del sector industrial cayó un 6,2 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior cuando en España subió un 1,7 por ciento, según los datos publicados este jueves por el INE y recogidos por Europa Press.

Se trata del tercer peor dato del índice de la cifra de negocios de la industria que aumentó en trece comunidades autónomas y disminuyó en las otras cuatro. Los mayores incrementos se produjeron en Canarias (13,4%), Comunitat Valenciana (8,6%) y Comunidad de Madrid (8,3%) y los mayores descensos en Principado de Asturias (-6,9%), Aragón (-6,6%) y Castilla y León (-6,2%).

Sin embargo, en lo que va de año la facturación del sector industrial ha aumentado un 0,7 por ciento en Castilla y León, una décima menos en este caso que en el resto del país (0,8 por ciento).