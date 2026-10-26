Cae un 7,1% la compraventa de viviendas en agosto, tercer peor dato del país

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León descendió un 7,1 por ciento en julio respecto al mismo mes de 2025, frente a un incremento del 3,4 por ciento en España, hasta un total de 2.586 operaciones, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades, Cantabria (23,8%), Principado de Asturias (20,3%) y Región de Murcia (17,7%) registraron en agosto las mayores tasas anuales de variación en el número total de fincas transmitidas. Por su parte, las que registraron los mayores descensos fueron La Rioja (-14,9%), Castilla y León y Comunidad Foral de Navarra (-6,4%).

La mayor parte de las compraventas fueron de viviendas usada, con 2.244, mientras que 342 fueron de viviendas nuevas. Además, 2.382 operaciones correspondieron a viviendas libres y 204 a viviendas protegidas.

Por provincias, Valladolid ha registrado el mayor número de compraventa de viviendas, con 504, seguida de León, con 486; Burgos, con 452; Salamanca, con 318; Segovia, con 206; Ávila, con 191; Zamora, con 171; Salamanca, con 169, y Soria, con 89.

En julio se realizaron 4.453 operaciones sobre viviendas y además de las 2.586 compraventas, hubo 999 fueron herencias, 87 donaciones y cuatro permutas.

En total, en agosto se transmitieron en Castilla y León 12.767 fincas, un 7,1, por ciento menos en este caso (4,4 por ciento en España), la mayor parte en Burgos, con 2.385, seguida de León (2.317), Valladolid (1.617), Salamanca (1.442), Segovia (1.266), Zamora (1.153), Palencia (1.016), Ávila (1.001) y Soria (570).

La mayor parte fueron fincas urbanas con 8.188 en total a través de 4.676 compraventas, 1.867 herencias, 173 donaciones, diez permutas y 1.462 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.579 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.381 herencias, 1.321 compraventas, 107 donaciones, 24 permutas y 746 operaciones de otro tipo.