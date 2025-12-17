Cae un 7,9% la firma de hipotecas en octubre, segundo peor dato del país

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla y León cayó un 7,9 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 0,60 por ciento a nivel nacional) hasta un total de 2.097 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo peor dato en la evolución de la firma de hipotecas del país. Las comunidades con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Extremadura (16,1%), Castilla-La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0 por ciento) mientras que Aragón (-10,7%), Castilla y León (-7,9%) y Galicia (-7,0%) presentaron los mayores descensos.

No obstante, si se compara con el mes anterior, el ascenso en la Comunidad ha sido del 22,2 por ciento.

En Castilla y León se prestaron 244,81 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 1,55 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 25,4 por ciento.

En función del total de fincas, se constituyeron un total de 3.297 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 351,02 millones de euros. De ellas, 60 fueron sobre fincas rústicas y 3.237 sobre urbanas.

De las 3.237 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Castilla y León, 2.097 fueron sobre viviendas; 23 en solares y 1.117 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 201 y en 85 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 532 hipotecas con cambios en sus condiciones, 246 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.918 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 2.041 correspondieron a viviendas, 116 a fincas rústicas, 712 a urbanas y 49 sobre solares.