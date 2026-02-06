Cae sobre la acera y la calzada parte del muro de una noria del siglo XVIII en Salamanca

SALAMANCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esta madrugada ha caído sobre la acera y sobre la calzada parte del muro de una noria del siglo XVIII de las huertas del antiguo monasterio de San Vicente en la calle Vaguada de la Palma, en Salamanca capital, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press que ha precisado que el engranaje de la noria de sangre no se ha visto afectado.

Las mismas fuentes han explicado que los servicios de mantenimiento procederán durante la mañana a la retirada de tierra y piedras que serán acopiadas para su posterior restauración. Técnicos de Urbanismo ya han realizado una visita y trabajan en la redacción de un proyecto de intervención urgente.

El muro está situado en la parte baja del Parque Botánico de la ladera del Cerro de San Vicente y se ha derrumbado sobre la acera y parte de la calzada "sin causar más daños". Efectivos del parque municipal de Bomberos han procedido a retirar las piedras que se encontraban en una "posición inestable" en la parte alta del muro con riesgo de caída sobre la vía y también han liberado las piedras de la zona de la calzada, "a excepción de algunas de gran tamaño para las que se requiere maquinaria pesada".

De esta forma, se ha podido abrir el tráfico el carril de la Vaguada de la Palma en sentido salida de la ciudad en la mañana de este viernes y permanece cortado en sentido entrada con un cordón de seguridad alrededor de la zona afectada.