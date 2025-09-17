Caen un 0,06% las defunciones hasta agosto frente a un aumento del 1,70% en España

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León cayeron un ligero 0,06 por ciento en los ochos primeros meses del año, frente al incremento del 1,70 por ciento de la media nacional, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

Se da la circunstancia de que el pasado año las defunciones aumentaron un 7,28 por ciento en Castilla y León.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 35 del año 2025 --comienza el lunes 25 de agosto y termina el domingo 31-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 524 defunciones en el periodo analizado (7.495 en España) con un acumulado de 19.767.