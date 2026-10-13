Caen un 4,69% los gastos de la deuda hasta los 1.701 millones de euros, el 11,33 por ciento de los gastos totales

Un momento de la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 - JCYL

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gastos de la deuda pública caerán un 4,69 por ciento respecto al año 2024, último presupuesto vigente en Castilla y León, y alcanzarán los 1.701 millones de euros que equivalen al 10,33 por ciento de los gastos totales de la Junta.

Se da la circunstancia además de que el proyecto de presupuesto para 2026 que fue tumbado en el debate de las enmiendas a la totalidad, el gasto de la deuda contemplaba 1.820 millones de euros, el 11,58 por ciento de los gastos totales y un 2,02 por ciento más respecto a las cuentas de 2024.

Las cuentas elaboradas por la Junta para 2027 prevén un descenso de la amortización de la deuda del 10,49 por ciento con 1.290 millones de euros mientras que los intereses crecerán un 19,71 por ciento hasta los 411 millones de euros.

Por capítulos de gastos, el de personal supone el 34,7 por ciento del total con 5.629,88 millones de euros, un 15,79 por ciento más que en 2024, de los que 4.916 millones (87,32 por ciento) corresponde a las del área social, y 714 millones para el resto que acaparan el 12,68 por ciento.

Los gastos destinados a bienes y servicios ascienden a 2.585,44 millones de euros, un 25,74 por ciento más y el 15,70 por ciento del total, de nuevo de forma mayoritaria (94,80 por ciento) para las áreas de sanidad, educación y servicios sociales a las que corresponden 2.451 millones para mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros. Los 135 millones restantes son para gastos corrientes en bienes y servicios.

Asimismo, se destinan 3.941 millones de euros a transferencias corrientes, un 14,15 por ciento más y el 23,92 por ciento del total, de nuevo de forma mayoritaria (91,48 por ciento, 2.759 millones) para el área social para gastos en farmacia, universidades, colegios concertados o dependencia.

El gasto en operaciones corrientes se completa con 420,10 millones en gastos financieros que crecen un 20,27 por ciento sobre las cuentas de 2024 y suponen el 2,55 por ciento del total.

Por su parte, los gastos de capital ascienden a 2.528,47 millones, un 11,19 por ciento más que en 2024 y el 15,35 por ciento del total, de los que 1.164,2 millones corresponden a inversiones reales con el 7,07 por ciento del total y un 6,53 por ciento más respecto a 2024. Otros 1.364,18 millones serán para transferencias de capital, el 8,28 por ciento del total y un 15,50 por ciento más que en 2024.

El 78,73 por ciento de los gastos de capital --1.991 millones--corresponden en este caso a las áreas no sociales, donde destacan 553 millones para agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental (20,94 por ciento más), 212 millones para economía y hacienda (25,93 por ciento), y 163 millones para vivienda, Protección Civil y Ordenación del Territorio (115,59 por ciento más). Los otros 538 millones se destinan a áreas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

La clasificación económica de los gastos se completa con otros 1.367,39 millones de operaciones financieras que caen un 12,84 por ciento respecto a las cuentas vigentes de 2024 y el 8,3 por ciento del total de lo presupuestado para 2027.

Por otro lado y como contempla el techo de gasto no financiero para 2027 ya aprobado, la Junta de Castilla y León ha cifrado en un 2,3 por ciento el crecimiento del PIB autonómico en el año 2027, una décima más que en España, y por encima tanto de la media de la zona Euro-21, que será del 1,2 por ciento, como la de UE-27, que llegará al 1,4 por ciento.

No obstante y según consta en el cuadro macroeconómico que sustenta al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027, la economía de Castilla y León crecerá cuatro décimas menos que en 2026 cuando se ha estimado un 2,7 por ciento tras la última revisión al alza.

Por su parte, la tasa de paro bajará del 8,3 por ciento de 2026 al 8,1 por ciento en 2027 y será inferior en 1,3 puntos a la prevista en España (9,4 por ciento), aunque mayor a la calculada en la zona Euro-21 --6,4 por ciento-- y en la de UE-27 --6,0 por ciento--. Asimismo, se prevé un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,5 por ciento, por debajo tanto del dato de España (2,1 por ciento) como del dato de 2026 (1,7 por ciento).

Finalmente, el proyecto de presupuestos para 2027 se sustenta en un déficit del -0,1 por ciento, como en 2026, y sitúa la deuda por debajo del 17,3 por ciento del PIB.