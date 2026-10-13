Se archiva la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno por la acampada de Sol

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha acordado el archivo de las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la acampada en la Puerta del Sol.

Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada acuerda el archivo de las diligencias al no haberse cumplido el requisito legal de presentar una querella con poder especial para ejercer la acción popular, conforme a lo establecido en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La querella se presentó el pasado 28 de septiembre en los juzgados de instrucción contra el delegado de Gobierno de Madrid al permitir la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

En la denuncia, se exponía que esta acampada "no está avalada, en un espacio público por ninguna norma del ordenamiento jurídico". "Es lisa y literalmente ilegal. Esa acampada, tiene una enorme difusión mediática por lo que es conocida y difundida incluso en medios internacionales", añadía el escrito.

La denuncia se dirigía contra el delegado de Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa omisiva del artículo 404 del Código Penal y por un presunto delito del deber de perseguir delitos del artículo 408 del Código Penal.

La querella se presentó después de que el Ayuntamiento de Madrid acusara a la Delegación del Gobierno de "dejación de funciones" y de falta de diligencia ante la acampada instalada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda.

Por su parte, la Comunidad de Madrid acusó también al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, de permitir la instalación de la acampada y de "lavarse las manos" al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda a su desalojo.