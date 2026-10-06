CaixaBank concede a la fundadora de Moving Robots, la leonesa Eva Santamarta, el premio 'Profesional Autónoma de CyL'

Cuartero entrega el galardón a Eva Santamarta. - CAIXABANK

BURGOS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha concedido a Eva Santamarta García, fundadora y CEO de Moving Robots Consulting Services, el Premio A Profesional Autónoma en Castilla y León, en un acto que se ha celebrado en la Casa del Cordón, en Burgos, y ha contado con la presencia del director territorial de la entidad en la Comunidad, Gerardo Cuartero.

Con este reconocimiento, la entidad distingue la trayectoria profesional de la emprendedora leonesa y el impulso de un proyecto especializado en automatización logística mediante robótica móvil.

Ingeniera Industrial, con formación previa como Ingeniera Técnica Industrial, Eva Santamarta cuenta con más de nueve años de experiencia en robótica móvil. Ha desarrollado su carrera en la gestión de proyectos de I+D, producción y dirección empresarial, y ha trabajado en compañías como ASTI, ahora ABB Robotics y ha sido la impulsora y creadora de la empresa Moving Robots, una consultora especializada en robótica móvil y automatización industrial, que asesora a empresas industriales y logísticas que quieren automatizar sus operaciones.

En sus primeros años de actividad, la compañía ha impulsado proyectos y desarrollado relaciones comerciales en distintos mercados internacionales de Europa, Estados Unidos y Asia. El proyecto destaca asimismo por su labor de divulgación y su compromiso con la sostenibilidad. Moving Robots acerca la robótica móvil a estudiantes, profesionales y empresas, y promueve la presencia de mujeres en los ámbitos tecnológico e industrial.