CaixaBank destinó 1.479 millones de euros a financiar empresas de CyL en 2025, un 19 por ciento más

Archivo - El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - CAIXABANK - Archivo

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank destinó en 2025 un total de 1.479 millones de euros a financiar empresas de Castilla y León, lo que supone un incremento del 19 por ciento respecto al ejercicio anterior, y se materializó en 6.300 operaciones de crédito, un 10 por ciento superior.

Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la Comunidad, ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, CaixaBank ha puesto a disposición del tejido empresarial soluciones especializadas que van desde las más comunes como el factoring, confirming o renting hasta productos sofisticados como el fondo Added Value, el fondo Venture Debt, financiación estructurada o crédito suministrador, entre otras opciones para cubrir necesidades de circulante y proyectos de inversión a largo plazo.

En este contexto, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado "la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial castellano y leonés", al que ha calificado como "motor fundamental del desarrollo económico" de la Comunidad.

Asimismo, ha subrayado que "el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación". "Nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral", ha aseverado.

CaixaBank cuenta en Castilla y León con nueve centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas. Estos espacios cuentan con equipos expertos en gestión empresarial y ponen a disposición de los clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.