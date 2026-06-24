CaixaBank instala bancos fabricados con tarjetas recicladas en localidades de Ávila atendidas por ofimóviles

CaixaBank instala bancos realizados con tarjetas recicladas en localidad de Ávila atendidas por ofimóviles - ISRA DE LA ARENA - CAIXABANK

ÁVILA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha instalado este miércoles, 24 de junio, en la localidad abulense de Serranillos uno de los primeros 40 bancos fabricados con el plástico recuperado de las tarjetas caducadas aportadas por los clientes.

Este mobiliario urbano se desplegará en localidades de Ávila donde hacen parada las oficinas móviles y se necesita mobiliario urbano de espera, según han informado la entidad y la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

En la presentación han participado el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero; el vicepresidente primero de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, y el alcalde de Serranillos, Carlos Cayuela. Además, han asistido al acto el director de Coordinación Productos Negocio Sostenibles en CaixaBank, Álvaro Colino, y los directores de Banca de Instituciones de CaixaBank en Ávila, Óscar Hernáez y José Luis Unzueta.

Desde 2019, la entidad financiera recupera las tarjetas y les da una segunda vida en esta iniciativa con la que ya ha reciclado 4,6 millones de tarjetas que equivalen a 23 toneladas de plástico.

Adicionalmente, desde 2024 más de medio millón de clientes han recibido un mensaje informativo de que sus tarjetas caducadas o sin uso han sido recicladas, lo que fomenta la sensibilización en la economía circular.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León ha destacado, en este sentido, que "esta iniciativa permite mejorar la experiencia de espera de los usuarios de las oficinas móviles teniendo en cuenta que el 70 por ciento tienen más de 65 años", al tiempo que "impulsa la accesibilidad y promueve entornos con sensibilidad social". "En CaixaBank trabajamos para hacer nuestra actividad más verde, más social y más responsable", ha subrayado Cuartero.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Ávila ha apuntado que "estos bancos son un símbolo del orgullo que proporciona que en el medio rural de Ávila no exista la exclusión financiera". "No podemos aspirar a mantener población en los municipios más pequeños si no hay servicios básicos esenciales, y los bancarios lo son", ha apostillado.

En esta línea, Martín ha subrayado que "el compromiso compartido de la Diputación y de CaixaBank constituye un magnífico ejemplo de que la colaboración público-privada es clave para que "haya auténtica calidad de vida en los pueblos".

BANCOS CERTIFICADOS

Los bancos, donados por CaixaBank a los ayuntamientos, han sido producidos por un proveedor certificado y homologado que atiende a las recomendaciones técnicas recogidas en la 'Guía de Transporte y Movilidad Accesibles' y tienen un diseño recto con respaldo y apoyabrazos.

Cada lote de tarjetas enviado al fabricante para su transformación en mobiliario urbano viene acompañado de un certificado oficial que garantiza la trazabilidad del material y su correcta gestión en el proceso de reciclaje.

Este acuerdo entre CaixaBank y la Diputación de Ávila "refuerza" el alcanzado a principios de 2025, que permitió "garantizar la plena inclusión financiera" de la provincia de Ávila con el servicio de oficinas móviles, según el 'Observatorio sobre la Inclusión Financiera en España 2025', elaborado por el IVIE en colaboración con las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC.

La "plena inclusión" en Ávila se logró tras ampliar el servicio a un total de 227 localidades de la provincia sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros en las que residen cerca de 34.000 personas.

De esta forma, Ávila se convirtió en la primera y única provincia de Castilla y León con plena inclusión financiera a través del servicio personalizado de las cuatro oficinas móviles que recorren más de 11.000 kilómetros al mes en la provincia y atienden en su mayoría a usuarios de más de 65 años -- el 70 por ciento del total--.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor cobertura de oficinas móviles de CaixaBank en toda España. La entidad garantiza cobertura financiera en un total de 631 poblaciones de la Comunidad en las que residen cerca de 130.000 personas a través de once oficinas móviles que recorren cerca de 32.000 kilómetros al mes.