Caja Rural de Zamora y Fundación Diálogos impulsan una plataforma de conocimiento para acompañar a autónomos todo el año

ZAMORA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora y Fundación Diálogos, junto a otras cajas, han impulsado la primera plataforma de conocimiento para acompañar a los trabajadores autónomos a lo largo de todo el año, una iniciativa quse ha bautizado como 'Formación fuera de serie'.

A través de la plataforma se ofrecerá un itinerario de doce grandes áreas de formación, más de un centenar de contenidos especializados y la participación de expertos para ayudar a los trabajadores autónomos a afrontar los principales retos de su actividad profesional.

Esta iniciativa "nace con una clara vocación de servicio" para acercar "conocimiento útil, información rigurosa y herramientas prácticas" que contribuyan a mejorar la gestión diaria de miles de profesionales, "que son motor fundamental del desarrollo de la economía local", como han asegurado los impulsores.

A lo largo del año se abordarán doce áreas clave como son fiscalidad, marketing, IA, digitalización, c ierre del ejercicio, nueva Ley de Facturación Electrónica, ayudas de la PAC, financiación y subvenciones. Planificación fiscal más allá del IVA, gestión de tesorería y flujo de caja, marca personal y networking estratégico y productividad y salud mental.

La iniciativa ofrecerá entrevistas, videopódcast con expertos, microformaciones y artículos especializados que permitirán profundizar en los principales temas de interés para el colectivo.

Además, incluirá una newsletter quincenal para mantenerse al día de las últimas novedades y las píldoras '¿Sabías qué...?', una serie de vídeos breves con consejos, información y herramientas prácticas para facilitar la gestión diaria de los trabajadores autónomos.

Todo el contenido podrá consultarse gratuitamente en la plataforma oficial del proyecto: https://fundaciondialogos.com/autonomos

Caja Rural de Zamora considera que esta iniciativa refuerza su "compromiso con los autónomos, emprendedores y pequeños negocios de su territorio", al ofrecerles recursos que les permitan "mejorar su competitividad, anticiparse a los cambios normativos y afrontar con mayor seguridad los retos derivados de su actividad profesional".