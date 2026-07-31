Caja Rural de Zamora habilita una línea de anticipos, al 0%, para los afectados por el fuego de Fermoselle

Dos personas durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España). Un incendio forestal de nivel 2 ha comenzado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en Fermoselle, en la - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora pondrá en marcha una línea especial de anticipos destinada a apoyar a las personas, explotaciones agrarias, autónomos y empresas afectados por el incendio que afecta durante estos días la comarca de Sayago y, de manera especialmente intensa, la zona de Fermoselle.

Mediante esta iniciativa, la entidad anticipará al 0 por ciento, sin intereses ni comisiones, el importe de las ayudas e indemnizaciones concedidas por la Junta de Castilla y León con el fin de facilitar a los afectados liquidez inmediata para afrontar los primeros gastos y comenzar cuanto antes la recuperación de los daños sufridos.

La línea estará abierta a todas las personas damnificadas, independientemente de que sean o no clientes de Caja Rural de Zamora. "Esta medida podrá beneficiar a particulares, agricultores, ganaderos, autónomos, comercios y empresas que hayan sufrido daños en viviendas, explotaciones, instalaciones, maquinaria, cultivos, ganado, vehículos o negocios como consecuencia del incendio", han indicado desde la cooperativa de crédito.

Los anticipos se formalizarán una vez acreditada la concesión de la correspondiente ayuda o indemnización por parte de la Junta de Castilla y León y permitirán disponer de su importe sin esperar a que la Administración efectúe el pago definitivo.

Caja Rural de Zamora asumirá íntegramente el coste financiero de la operación, por lo que los beneficiarios no tendrán que abonar intereses ni comisiones por el anticipo. "Con esta actuación, Caja Rural de Zamora refuerza su compromiso con la comarca de Sayago y con el conjunto del medio rural zamorano, especialmente en momentos de emergencia como el actual", ha agregado la entidad.

Asimismo, la Caja ha señalado que "ante una situación tan grave", su prioridad "es estar al lado de las personas afectadas y ofrecerles una respuesta útil e inmediata" y ha apuntado que esta línea permitirá anticipar las ayudas de la Junta de Castilla y León sin intereses ni comisiones, tanto a clientes como a no clientes, para que puedan iniciar cuanto antes la recuperación de sus viviendas, explotaciones y negocios.