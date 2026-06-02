Caja Rural de Zamora respalda la Cátedra de Fundación Personas para la formación e investigación en discapacidad

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Zamora ha firmado un convenio con Fundación Personas por el cual respaldará personal y económicamente la Cátedra 'Fundación Personas: Discapacidad y Futuro', con el objetivo de formar, difundir e investigar sobre esta materia en pro de la calidad de vida de las personas.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; el presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, y el director general de la misma entidad social, Daniel Clavero, han presentado este martes, 2 de junio, la firma del convenio.

La Cátedra, impulsada hace un año por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico), se imparte en la Universidad de Salamanca y tiene el "objetivo fundamental" de "mirar hacia el futuro" en torno a la discapacidad, e investigar al respecto al rimo de la "evolución" de la vida, según ha informado el presidente Fundación Personas.

Para lograr el objetivo, a beneficio de la "calidad de vida" de las personas con discapacidad, es necesaria la "gasolina" que aportan entidades como Caja Rural de Zamora, ha aseverado Martín, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En esta línea, el directo general de Caja Rural de Zamora ha aseverado la colaboración que mantiene con Fundación Personas "durante muchísimos años" y que ahora se patenta en el apoyo a la Cátedra.

"Tenemos espíritu de colaboración con gente que realmente aporta a la sociedad, como en su caso, un valor añadido importante, y estamos encantados de colaborar con ellos", ha incidido, para explicar que el respaldo se produce de forma "cercana", tanto en "lo personal" como en "lo profesional".

En este sentido, ha precisado que la colaboración conlleva una aportación económica que se definirá "en función de la evolución" de la Cátedra, una propuesta académica que pretende abordar temas sobre la discapacidad desde el "rigor" y la "experiencia".

Al respecto, el director general de Fundación Personas ha explicado que la Cátedra busca "cambiar aquellas problemáticas" que afectan a las personas con discapacidad y "necesitan una reflexión profunda".

"La cátedra es el entorno idóneo para investigar, para analizar, para contrastar, para pilotar en proyectos de experiencia, para formar a nuevos profesionales de cara al desempeño futuro de su trabajo en los servicios sociales y también para difundir el trabajo que venimos realizando, que muchas veces lo hacemos un poco en la sombra", ha reivindicado Clavero.

Así, ha destacado los 60 años de trabajo de Fundación Personas en el mundo de la discapacidad, que requiere de "investigación" para "cambiar el futuro desde el presente y con tiempo".