Cajaviva obtiene el Sello Empresa Solidaria tras destinar el 0,7% del impuesto de sociedades a proyectos sociales

Sello de Empresa Solidaria. - CAJAVIVA CAJA RURAL

BURGOS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cajaviva Caja Rural ha obtenido el Sello Empresa Solidaria tras haber destinado el 0,7 por ciento de su Impuesto de Sociedades a financiar proyectos sociales.

Este distintivo, otorgado por la Plataforma Tercer Sector, reconoce el compromiso de la cooperativa de crédito con el desarrollo de iniciativas lideradas por entidades sociales.

Al marcar de forma voluntaria la casilla 'Empresa Solidaria' durante el último ejercicio fiscal, Cajaviva Caja Rural decide "generar un impacto positivo en todos los territorios en los que opera".

"Esta acción permite que parte de sus tributos se convierta en energía y confianza para avanzar hacia una transformación igualitaria e inclusiva", como han asegurado desde la entidad.

Para Cajaviva Caja Rural, "supone una vía directa para devolver parte de sus beneficios a la sociedad y financir proyectos de interés general" además de que se facilita que el Tercer Sector cuente con los recursos necesarios para acelerar una transición social justa y transparente.

"Marcar esta casilla constituye una de las principales herramientas de responsabilidad social para las empresas comprometidas", ha asegurado Cajaviva Caja.