El calendario de festivos de 2026 traslada a lunes los días de Todos los Santos y de la Constitución que caen en domingo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León mantendrá como festivo en 2026 el 23 de abril, Día de Castilla y León, que este año cae en jueves, y trasladará al lunes 2 de noviembre la festividad del Día de Todos los Santos --este año el 1 de noviembre cae en domingo-- así como el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, que también coincide en domingo y pasa al lunes día 7.

El calendario laboral que regirá el año 2026 fue aprobado el pasado 29 de mayo y comenzará el jueves 1 de enero, Año Nuevo, para seguir el martes 6 de enero, Epifanía del Señor y día de Reyes, y los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo.

El siguiente festivo será el 23 de abril, Día de Castilla y León, que cae en jueves, y 1 de mayo, fiesta del Trabajo, que este año coincide en viernes. A estos se suman el sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, y el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que pasa al lunes 2, como ocurrirá con el primer domingo de diciembre, 6 de diciembre, Día de la Constitución, que pasa al lunes 7.

Finalmente, serán festivos este año el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 de diciembre, Navidad.

Estas 12 fiestas se han establecido sin perjuicio de las dos jornadas festivas de carácter local determinadas para cada municipio por la autoridad laboral competente. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el calendario autonómico se realizó con la premisa de respetar a las fiestas tradicionales, las demandas sociales y las necesidades del sistema productivo y tras una consulta previa con organizaciones empresariales y sindicales, además de haber sido sometido a audiencia pública, proceso en el que no se recibieron sugerencias.