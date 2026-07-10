El calor pone en aviso a ocho provincias de CyL, entre ellas León, que también lo estará por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos para el 11 de julio de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán en aviso este sábado a ocho provincias de Castilla y León, en ellas la leonesa, que lo estará también por lluvias y tormentas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, estarán en aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados todas las provincias salvo Salamanca entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Además, en el caso de León el aviso se extiende en la Cordillera Cantábrica hasta la medianoche por lluvias acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora y por tormentas que podrán ir acompañadas por granizo y rachas muy fuertes de viento.