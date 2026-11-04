Cámara de Comercio de León homenajea a 26 establecimientos por mantener viva la ciudad, algunos durante más de un siglo

Representantes políticos, sociales e institucionales en la Gala del Comercio de León 2026 celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de León ha celebrado este miércoles en el Palacio de Exposiciones y Congresos la Gala del Comercio, en la que se ha rendido homenaje a 26 establecimientos que con su labor mantienen viva la ciudad, algunos de ellos durante más de un siglo.

Así lo ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León, Javier Vega Corrales, para quien el evento sirve también de estímulo para el recambio generacional y para los nuevos establecimientos, que pueden ver que la actividad comercial "aporta, genera empleo, genera riqueza y, sobre todo, genera ciudadanía".

El acto, al que ha asistido una nutrida representación política, social e institucional, ha contado con la presencia del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el alcalde de León, José Antonio Diez y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros.

José Antonio Diez ha mostrado su apoyo al comercio leonés, un sector "esencial" para la ciudad --aglutina a más de 10.000 empleados-- que se mantiene en continuo crecimiento y que muestra cada día una gran fortaleza. "Yo creo que esta estabilidad, consolidación y crecimiento que presenta el comercio es fruto, evidentemente, del trabajo, la dedicación, el esfuerzo, la atención, el compromiso y la modernización", ha recalcado.

Por su parte, Suárez-Quiñones ha expresado que la importancia del sector desde los puntos de vista económico y social, que en la provincia leonesa supone 5.000 establecimientos, 1.800 de ellos asentados en la capital. "Aportan no solo un movimiento económico, empleo, sino que mucho más: tejido social, dan vida e impulso a las ciudades", ha incidido.

Para el consejero la Gala es un reconocimiento y un ejercicio de gratitud de la sociedad hacia el compromiso de perdurabilidad y transformación de los establecimientos que perviven desde hace 50, 70 o 100 años: "Han forjado parte de la historia de esta ciudad con su identidad y con colaborar en la identidad leonesa".

En esta misma línea se ha pronunciado Hector Alaiz Moretón, que ha hecho hincapié en lo que hay detrás de los comercios homenajeados: un gran esfuerzo, tradiciones, generaciones y, sobre todo, cercanía al ciudadano. "El comercio crea identidad y define también la identidad de la ciudad y de todos sus barrios. Por tanto, no me queda más que felicitar a los homenajeados y también a todos los comerciantes de León", ha concluido.

COMERCIOS DISTINGUIDOS

En la gala se ha homenajeado a 15 comercios de más de 50 años: Adam's, Albany, Ángel Martínez Zapatero, Carnicería Escanciano, Carnicería Jacinto Aparicio, Confitería Asturias, Droguería-Perfumería Villamañán, El Techa, Fernández Textil, Garolesa, Leontur Viajes, Mobbeltur Sofás, Persianas León, Supermercado Nieto y Trébole.

Asimismo, se ha distinguido la labor de 11 establecimientos con más de 70 años: Artesa Gourmet, Casa Jesús, Casa Labradores, Farmacia Martín-Granizo, Ferretría El Crucero, Ferretería Hispano Americana, Mamen Sabadell Floristas, Isamar Gourmet, La casa de los secretarios, La kasa de las zapatillas y Pescados La Ría. Finalmente, se ha reconocido la trayectoria de tres comercios con más de 100 años de vida: Armería Castro, El Serranillo y Óptica Vidal Mutiópticas.