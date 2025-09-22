Cámara de Comercio de Salamanca y la Junta impulsan la Feria de Empleo con más de 60 empresas participantes

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Díaz, y la gerente provincial del ECYL en funciones, María Reyes Gallego. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Salamanca y la Junta de Castilla y León celebrarán el próximo 3 de octubre la IV Feria de Empleo y Emprendimiento, una cita que contará con la participación de más de 60 empresas en busca de trabajadores.

El evento se desarrollará en horario de mañana en la sede cameral y pretende convertirse en un punto de encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo, así como estudiantes que finalizan su formación. "Es una oportunidad para que conozcan el tejido empresarial de Salamanca", ha destacado el presidente de la Cámara, Alberto Díaz.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, ha resaltado "la importancia" de la feria no solo para encontrar trabajo, sino también para generar redes de contacto. "Es un sitio ideal para hacer un testeo de la situación actual en Salamanca, orientar carreras profesionales y animar tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes quieren mejorar sus condiciones laborales", ha señalado.

Ruiz ha subrayado además que la jornada permitirá conocer la evolución del mercado laboral salmantino, con un aumento de oportunidades en sectores como el tecnológico y el biosanitario, ámbitos en los que la provincia "se está convirtiendo en referencia".

En esta línea, la gerente provincial en funciones del Ecyl, María Reyes Gallego, ha incidido en que existen sectores con gran demanda de profesionales, como la construcción y la sanidad en el ámbito de residencias, donde resulta "muy complicado" cubrir puestos.

Por ello, ha explicado que el Ecyl desarrolla "muchísimos cursos en estas materias, con más del 80 por ciento de empleabilidad", ya que ofrecen tanto formación como experiencia y una certificación que habilita directamente para trabajar.

La feria abrirá sus puertas a las 9.00 horas con un taller del Ecyl dirigido a empleadores, en el que se promoverá que las ofertas de trabajo canalizadas por las empresas se gestionen a través del servicio de empleo autonómico "para contar con una mayor base de datos y facilitar la selección de candidatos".