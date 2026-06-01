Las cámaras de Comercio de Béjar y Salamanca proclaman electas 28 candidaturas a sus plenos

SALAMANCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Béjar y Salamanca no celebrarán votaciones y proclaman electas 28 candidaturas a los respectivos plenos.

Tras el cierre, el pasado jueves, del plazo de presentación de candidaturas a los plenos de estas cámaras, la Junta Electoral se ha reunido en la Delegación Territorial de la Junta de Salamanca para examinar las candidaturas en el proceso electoral actualmente en marcha.

La Junta Electoral ha revisado las 28 candidaturas presentadas por los distintos grupos y categorías electorales que componen el pleno de la Cámara de Comercio de Salamanca y ha dado por válidas todas ellas.

También se examinaron las diez candidaturas presentadas por las diferentes categorías electorales y grupos que componen el plenario de Béjar y se han dado por válidas todas, ya que se reunían los requisitos para ser elegibles.

De este modo, al ser el número de candidatos (grupos A y B), tanto en las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca como de Béjar igual al de puestos a cubrir, se declaran por la Junta Electoral de Salamanca candidatos electos y su proclamación equivale a la elección.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus miembros.

En este sentido, según prescribe el artículo 27 del reseñado Decreto 12/2015, los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los tres días siguientes a su proclamación mediante escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara correspondiente

Así, la constitución del pleno y elección de presidente y Comité Ejecutivo lo fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, lo que pondrá así punto final al proceso electoral.

CANDIDATURAS

Las candidaturas proclamadas y electas para la Cámara de Salamanca son, en el Grupo A, Juan Luis Delgado Egido, Bernal Encinas S.L, Meins Consulting S.L.U, Obras y Contratas THC, S.L, Maes Honey Int S.L.U, Joyerias by QUeralt Ruiz, S.L, Jorge Carlos Moro Corredera, Transnano S.L, Blanca García Brugarolas, Unicaja Banco S.A, Carbones Barbero S.L. y Extintores Origen S.L.U.

En el Grupo B, a propuesta de CEOE-Cepyme Salamanca, Paulino Benito Conde, Carlos Manuel Prieto Sierra y Jose Vicente Madruga Sela; en el Grupo C (aportaciones voluntarias) Comunicaciones Interlink S.L, Grupo Ferpal S.L y Rollan Segurado S.L.

Por su parte, las candidaturas proclamadas y electas para la Cámara de Béjar son, en el Grupo A, Tejidos Específicos S.A, Construcciones Faustino Esteban S.A. (COFAESA), Arrendamientos Virgen del Castañar S.L, María Teresa Gallardo Merino, Embutidos y Jamones Sierra de Béjar S.L, Agrupación de Fabricantes de Béjar, Béjar Radiodifusión S.L. y SITTA Formación y Comunicación S.L.

En el Grupo B, a propuesta de CEOE-Cepyme Salamanca, Marta Francés García y César Pinchete de la Calle.