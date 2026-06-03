Cámaras de Comercio consideran que el acuerdo PP-Vox contribuirá a la estabilidad y la confianza empresarial

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León considera que el acuerdo alcanzado para la conformación del nuevo Gobierno de la Comunidad contribuirá a reforzar un clima de estabilidad institucional, un "elemento imprescindible" para "consolidar la confianza empresarial, favorecer la llegada de inversiones y sostener la creación de empleo en el conjunto de la Comunidad".

La institución, en un comunicado recogido por Eruopa Press, ha valorado que el documento incorpore líneas de actuación orientadas a impulsar la actividad económica y a mejorar el entorno en el que operan las empresas, especialmente en aquellos territorios donde la dinamización del tejido productivo resulta más necesaria.

Asimismo, el Consejo ha subrayado la importancia de avanzar en políticas que permitan reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos y generar un marco regulatorio más ágil, factores que resultan "determinantes" para que emprender, invertir y desarrollar nuevos proyectos sea más sencillo y competitivo.

En este sentido, considera "relevante" que el nuevo Ejecutivo mantenga un diálogo constante con la sociedad para asegurar que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales de pymes, autónomos y empresas de todos los sectores.

El Consejo también ha destacado las iniciativas que contribuyan a mejorar la productividad y la organización del trabajo, así como en aquellas que refuercen la formación y la cualificación profesional.

"Consolidar la Formación Profesional Dual y promover estrategias que faciliten la retención y atracción de talento serán elementos clave para garantizar la competitividad futura de Castilla y León", ha agregado el Consejo.

La institución ha reiterado su disposición a colaborar de manera "leal y constructiva" con el nuevo Gobierno autonómico con el objetivo de que las propuestas recogidas en el acuerdo se traduzcan en "avances efectivos" para la economía de la Comunidad y en un entorno más favorable para la actividad empresarial.